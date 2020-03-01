Психологи рассказали, как заполнить нехватку общения на выходной неделе

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Неделя домашних каникул может развить депрессию из-за непривычного образа жизни и нехватки общения. Об этом предупреждают психологи, опрошенные РИА Новости.

Как рассказала старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, даже семь дней самоизоляции могут вызвать серьезные последствия: от ухудшения отношений в семье до депрессии и стресса.

"Все зависит от того, как будут развиваться события. Если удастся купировать пандемию, то мы забудем это как страшный сон. Потому что у памяти нет никакого интереса хранить негативный опыт. А если нет, тогда люди могут входить в тяжелое, депрессивное состояние", - отметила Ольга Маховская.

Нехватку общения эксперты советуют заполнить телефонными разговорами, видеозвонками, а также текстовыми сообщениями. Психолог Надежда Двоскина также подчеркивает, что ни в коем случае нельзя не винить себя в случае сложной адаптации и тяжелого перехода к непривычному образу жизни.

Сложность адаптации к карантину и временным каникулам, по мнению Двоскиной, зависит от того, сколько времени продлится самоизоляция. Так, если вынужденные выходные затянутся или карантин продлится еще несколько месяцев, то привычный досуг и пристрастия людей до пандемии все равно останутся прежними, и когда появится возможность вернуться к нормальной жизни, люди снова начнут заниматься любимым делом.