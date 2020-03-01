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Доктор Рошаль дал россиянам антикоронавирусные советы

Общество, 11:25 29 марта 2020

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Ходить в перчатках в продуктовом магазине, обрабатывать телефоны антисептиком, держаться в полутора-двух метрах от людей следует, чтобы не заразиться коронавирусом.

Такие советы дал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль, сообщает РИА Новости.

"В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно", - сказал Леонид Рошаль.

Доктор отметил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, больших компаний, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, стоит носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом..

При этом, по его словам, полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.

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# коронавирус , Леонид Рошаль

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