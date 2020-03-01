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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области еще один человек заразился коронавирусной инфекцией

Общество, 14:18 29 марта 2020

АСИ | Фото: АСИ

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Еще один человек заразился коронавирусной инфекцией в Тюменской области, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

В регионе официально зарегистрировано три подтвержденных случая COVID-19. За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Из них 197 в Москве, 27 в Подмосковье.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс 534 случая коронавирусной инфекции. За сутки зафикисровано четыре летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в России от болезни скончалось восемь граждан.

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# коронавирус

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