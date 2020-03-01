Тюменская область первой в стране внедряет беспрецедентные меры поддержки бизнеса

Новые меры поддержки бизнеса внедряют в Тюменской области. Основная цель – снизить негативное влияние на экономику сразу двух факторов: резкого падения цен на нефть и мировую пандемию коронавируса.

Для того, чтобы предприниматели выжили в этих условиях и смогли выполнить социальные обязательства перед работниками, правительство региона вынесет на рассмотрение областной думы ряд послаблений в уплате обязательных налогов. Об этом во время встречи с представителями предпринимательского сообщества заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Выплаты по упрощенной системе налогообложения будут снижены с 6% до 1%. Предприятия и компании, работающие в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса, будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций, транспортного налога в 2020 году. С индивидуальных предпринимателей, работающих в этих же сферах, транспортный налог за 2019 год взиматься также не будет. На 2020 год установят размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода в размере 16,66 рубля. Стоимость патента будет составлять 1 рубль. Органам местного самоуправления рекомендовано установить значение корректирующего коэффициента К2 для всех видов деятельности в размере 0,005 по ЕНВД. По арендным платежам государственного и муниципального имущества вводится отсрочка до конца 2021 года", - сказал губернатор.

Ранее, в соответствии с указом президента, в России с 28 марта по 5 апреля закрыты все торгово-развлекательные центры, кинотеатры, предприятия сферы бытового обслуживания, спортзалы. Санатории и базы отдыха прекратили продажу путевок. Гражданам рекомендовано как можно реже выходить из дома. Как следствие – многие отрасли понесут существенные убытки. Перечень ограничений позволит снизить риск и скорость распространения новой коронавирусной инфекции. Послабление в уплате налогов и других обязательных платежей позволит сохранить отрасли.

"Коронавирус и колебание курса рубля из-за снижения цен на нефть на мировых рынках бьют по многим отраслям. Ситуация нестандартная. Мы понимаем напряженность предпринимателей. Никто не знает, как долго это продлится, какие им меры нужно принять, чтобы сохранить трудовые коллективы. Безусловно, от правительства - и федерального и регионального - требуются нестандартные решения, которые помогли бы нам всем вместе этот период пройти. Я считаю самым главным и важным – это взаимное доверие. Бизнес должен чувствовать, что власть понимает, адекватно оценивает и готова помогать не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе", - уверен Александр Моор.

Беспрецедентными назвали меры поддержки бизнеса, которые предложил губернатор, представители предпринимательского сообщества. С таким заявлением выступил президент региональной Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин.

"Меры беспрецедентные по своим масштабам. Уверен, что Тюменская область опять будет первым, лидирующим регионом, который заявил именно о таких масштабных преобразованиях по сокращению налогообложения, пересмотра тарифов на аренду муниципального имущества и в перспективе будет второй и третий пакет мер государственной поддержки, которые коснутся сфер ЖКХ и тарифов. Хочется радоваться тому, что мы так проявляем свое единодушие. Сегодняшняя встреча беспрецедентна, мы идем в свои организации, к предпринимателям, чтоб сообщить им эти радостные новости"

Благодаря этому комплексу мер фитнес-индустрия Тюмени сможет сохранить лидирующие позиции в стране, уверена Наталья Проскурякова, представляющая фитнес-индустрию региона. Она подчеркнула важность открытого диалога с властью. "Все наши чаяния связаны с той поддержкой, о которой говорили с губернатором. Говорили честно, откровенно, что ждет в ближайшее время. Меры поддержки, в том числе для нашей индустрии, объективные, адекватные и значимые. Я думаю, что Тюменская область останется лидером физкультурно-спортивной деятельности в России", - сказала она.

Все инициативы по поддержке предпринимательства в ближайшее время вынесут на рассмотрение депутатов Тюменской областной думы.

Екатерина Исаева