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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Роспотребнадзоре дали советы, как защитить детей от коронавируса

Общество, 17:59 29 марта 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Не гулять с детьми на площадках, в парках и дворах рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования", — сообщает ведомство.

Отмечается, что по возможности следует ограничить контакты между детьми, им лучше оставаться дома или гулять на собственных приусадебных участках и площадках.

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# Роспотребнадзор

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