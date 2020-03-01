В Роспотребнадзоре дали советы, как защитить детей от коронавируса

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Не гулять с детьми на площадках, в парках и дворах рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования", — сообщает ведомство.

Отмечается, что по возможности следует ограничить контакты между детьми, им лучше оставаться дома или гулять на собственных приусадебных участках и площадках.