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Правительство значительно сузило список товаров первой необходимости

Политика, 10:21 30 марта 2020

minpromtorg.gov.ru

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Правительство значительно сузило перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных. Документ, разработанный для реализации Указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", опубликован на сайте кабмина.

В списке 23 пункта:

•Санитарно-гигиеническая маска

•Антисептик для рук

•Салфетки влажные

•Салфетки сухие

•Мыло туалетное

•Мыло хозяйственное

•Паста зубная

•Щетка зубная

•Бумага туалетная

•Гигиенические прокладки

•Стиральный порошок

•Подгузники детские

•Спички, коробок

•Свечи

•Пеленка для новорожденного

•Шампунь детский

•Крем от опрелостей детский

•Бутылочка для кормления

•Соска-пустышка

•Бензин автомобильный

•Дизельное топливо

•Сжиженный природный газ

•Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

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