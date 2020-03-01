Около двадцати пожарных тушили старый дом в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 20 человек работали на месте пожара в доме № 35, корп.1 на ул. Мира в Тобольске 29 марта.

Вызов поступил в 17 часов 51 минуту. "Произошел пожар в нежилом строении размерами 25 на 17 метров. Повреждены кровля и потолочные перекрытия площадью 475 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар был ликвидирован в 23 часа 20 минут. Всего на месте происшествия работали шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

Причина выясняется.

Инна Пахомова