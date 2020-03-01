Ремонт, кино и пельмени: чем занимаются тюменцы в самоизоляции

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Самоизоляция, в которую попали россияне в связи с распространением коронавируса, многих ставит в тупик. Чем заняться и как провести неделю с пользой, мы спросили у жителей Тюменской области.

Наталья Малинина, ведущий специалист отдела воспитательной работы и социально-психологической подготовки обучающихся Тюменского индустриального университета: "Мы всей семьей сидим дома - как послушные граждане выполняем все рекомендации специалистов. Дети-школьники на онлайн-обучении, помогаем им с уроками, подтягиваем предметы. Дочь-выпускница занимается с репетитором тоже онлайн. Я консультирую студентов через мессенджеры, благо технологии сейчас настолько развиты, что многое можно делать удаленно. По вечерам смотрим всей семьей кино, в планах на неделю генеральная уборка и небольшой ремонт".

Валентина и Виктор Шевелевы, пенсионеры, Тюмень: "К самоизоляции подошли серьезно - надо значит надо. Проводим время с внуком, много читаем, смотрим фильмы и передачи, на которые раньше не хватало времени. В основном стараемся дышать свежим воздухом на балконе и часто проветриваем комнаты".

Антон Мерзляков, преподаватель физической культуры агротехнологического колледжа, Ялуторовск: "Читаем всей семьей, играем в настольные игры. Супруга - воспитатель в детском саду, поэтому у нее всегда много идей, как занять детей. По возможности выполняем физические упражнения дома, чтобы организм не отвыкал от физнагрузки".

Людмила Лапудева, старший воспитатель детсада № 10, Ишим: "Мы живем в частном доме, поэтому дети гуляют на своем участке, без контактов с кем-либо. Садим с ними семена и рассаду на весну, приводим приусадебный участок в порядок. Гостей не принимаем, дети осваивают онлайн-уроки рисования, конструируют, читают, строят домики из стульев и одеял. Вместе печем пироги, торты, осваиваем новые рецепты. Родственники тоже не теряют время зря: кто вышивает, кто игру на гитаре осваивает, кто мультики вместе с детьми смотрит. Эта неделя - время, когда можно попробовать все, что когда-то хотелось".

Алена Гребнева, многодетная мама, Ишим: "Мы затеяли ремонт. Пока все дома, можно не отвлекаться и многое сделать. Дети гуляют на приусадебном участке, играем с ними в лото, изучаем овощи и фрукты, смотрим познавательные мультики. А еще сегодня будем всей семьей лепить пельмени. Отличное времяпрепровождение, я считаю".

Как подтверждают респонденты, найти интересное занятие всегда можно, было бы желание. Те, кто не впадает в панику и не отчаивается, сидя дома, имеют возможность запомнить это время как выход из зоны комфорта, небольшое приключение.

Социальные сети тоже предлагают идеи домашних занятий, вот самые популярные: снять мини-фильм о своей семье, начать вести блог, записаться на курсы саморазвития, смастерить что-то всей семьей, научиться шить, устроить генеральную уборку и освоить самые необычные кулинарные рецепты.

Евгения Шевцова