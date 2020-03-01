В Тюменском районе сотрудников ЖКХ осудят за мошенничество с договорами

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Бывшего директора и экономиста ЖКХ "Успенское", обвиняемых в мошенничестве, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ноябре 2015 года 52-летний экономист предприятия предложила 38-летнему директору ЖКХ составить договоры с администрацией Переваловского образования о выполнении работ. При этом фактически их не производить, а полученные деньги похитить. С одобрения обвиняемого экономист изготовила два договора на выполнение работ по ремонту систем водоотведения в мкр. Молодежный Тюменского района и все сопутствующие документы, которые подписал обвиняемый.

Злоумышленники предоставили пакет документов для оплаты в администрацию. Поступившие 200 тыс. рублей они похитили и потратили на личные нужды.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.