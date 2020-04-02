Александр Моор: ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, но напряженной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Большинство тюменцев соблюдает все ограничения, введенные в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, однако ситуация остается сложной и требует более жестких мер.

Об этом рассказал в видеообращении к жителям региона губернатор Александр Моор.

"Тюменская область - один из первых регионов страны, который ввел режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Мы сделали это с 18 марта. Каждый день, контролируя ситуацию, мы шаг за шагом принимали ограничительные меры, а также меры поддержки. И это работает. Я горжусь всеми нашими земляками, большинство из которых соблюдают все объявленные меры", - сказал губернатор.

Глава региона положительно оценил реакцию тюменского бизнеса на введение ограничительных мер. Все предприятия, которые должны работать - работают. А те предприятия, деятельность которых должна была быть приостановлена, в абсолютном большинстве выполнили это предписание. Работники находятся в режиме самоизоляции или трудятся дистанционно.

"Отдельный вопрос и большой пласт нашей работы - контроль за земляками, которые прибыли из-за границы. Это группа риска. Сегодня сотрудники полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления проверяют, соблюдают ли эти люди режим самоизоляции. У нас есть для этого разные инструменты", - отметил глава региона.

С 1 апреля у органов власти появилась новая возможность контроля за соблюдением режима самоизоляции.

"Используя данные сотовых операторов, можно видеть передвижения каждого, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Хочу напомнить, что в законодательство Российской Федерации внесены изменения, и теперь ко всем, кто нарушает режим самоизоляции и предписания Роспотребнадзора, могут применяться административные меры, а при определенных последствиях - и уголовная ответственность", - сказал Александр Моор.

Эпидемическая обстановка в нашей стране и в мире продолжает оставаться напряженной, подчеркнул губернатор. Поэтому на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса было принято решение об ужесточении ограничительных мер. С 00 часов 3 апреля в Тюменской области введен режим самоизоляции.

"Органы полиции и Роспотребнадзора обладают всеми необходимыми правами, чтобы остановить человека на улице, задать ему вопрос о целях его пребывания вне места жительства. Закон позволяет привлечь нарушителей режима самоизоляции к ответственности. Ситуация в регионе остается стабильной, но напряженной. Я уверен, что только все вместе, проявив гражданскую ответственность и солидарность, мы сможем ответить на все вызовы. Будьте здоровы!", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Евгений Бабенко