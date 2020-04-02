В Тюменской области ввели режим самоизоляции населения из-за коронавируса

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, но напряженной

Режим самоизоляции вводится на территории Тюменской области с 3 апреля. С таким заявлением выступил губернатор Александр Моор.

"Эпидемическая обстановка в нашей стране и в мире продолжает оставаться напряженной. На заседании регионального оперативного штаба приняли решение ужесточить меры. Сегодня мной подписано постановление о введении режима самоизоляции с 00 часов 3 апреля. Система специальных пропусков пока не вводится", - сказал он.

Жителям Тюменской области, начиная с 3 апреля, позволяется выходить на улицу только до ближайшего магазина либо аптеки, выгула собак. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

"Мы будем следить за развитием событий, если потребуется, то введем режим передвижения по нашему региону на основании специальных пропусков. В целом ситуация в нашем регионе остается стабильной, но напряженной. Я уверен, что только все вместе, проявив гражданскую ответственность и солидарность, мы сможем ответить на все вызовы", - подчеркнул губернатор.