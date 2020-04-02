ТюмГУ заявил о готовности провести приемную кампанию в режиме онлайн

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

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Тюменский государственный университет готов провести приемную кампанию в режиме онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

Правила приема в университет предусматривают несколько вариантов подачи документов, в том числе и в дистанционной форме: через личный кабинет абитуриента, размещенный на официальной странице приемной комиссии abiturient.utmn.ru, а также посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", позволяющего абитуриентам подавать необходимые документы, используя Единый портал госуслуг. В 2020 году ТюмГУ продолжит практику проведения вступительных испытаний в дистанционном формате и в случае необходимости сможет провести приемную кампанию онлайн.

Напомним, сроки начала приемной кампании в Тюменском госуниверситете, как и во всех вузах страны, будут перенесены. Ранее об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, вступительные экзамены могут сдвинуть на две-четыре недели. Это связано с тем, что и Единый госэкзамен выпускники также будут сдавать позже — первый экзамен не 25 мая, а 8 июня.

"Сроки вступительных испытаний и вообще приемной кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая - 24 августа. Поэтому мы рассчитываем, что при нормальном сценарии 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, выйдут на занятия", — сообщил Валерий Фальков.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, количество бюджетных мест в вузах будет увеличено. Министр подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ.

"У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе: есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков", - пояснил министр.

Кроме этого перед университетами стоит задача перевести в онлайн процесс подачи документов для поступления в вузы, а также вступительные испытания, которые проводит сам университет.