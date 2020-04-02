Тюменский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам сменил прописку

| Фото: организаторов штаба помощи маломобильным и пожилым людям | Фото: организаторов штаба помощи маломобильным и пожилым людям

Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам в Тюменской области переехал по новому адресу. Со 2 апреля он работает по адресу: улица Геологоразведчиков 6а. Смена помещения связана с увеличением количества волонтеров, которые хотят помогать маломобильным и пожилым людям, сообщают организаторы штаба.

Каждый день на обучение и инструктаж в штаб приходят по 15-20 человек, и, если в самом начале работы проекта волонтеров было около 40 человек, то сейчас - 250.

"Наша совместная активная работа с органами исполнительной власти по оповещению горожан о деятельности штаба и программе обучения волонтеров позволила привлечь желающих к работе. На данном этапе работа по информационному сопровождению и обучению волонтеров активно ведется. За прошедшие сутки к нам в штаб записались 22 новых волонтера", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Напомним, что штаб помощи гражданам в Тюменском регионе начал свою работу с 19 марта и помог более чем 350 гражданам.

На федеральную горячую линию со всей страны поступило 205 тыс. звонков, всего выполнено более 20 тыс. обращений. Оставить свою просьбу о помощи можно позвонив на федеральный номер 8- 800–200–34-11, который работает круглосуточно, или воспользоваться приложением "ОНФ.Помощь". Волонтерские штабы ОНФ и "Волонтеров-медиков" работают во всех регионах страны.