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Тюменцы могут присоединиться к тренировкам "Formation Vera"

Общество, 18:42 02 апреля 2020

Formation Vera во ВКонтакте | Фото: Formation Vera во ВКонтакте

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Спортсмены сборной Тюменской области "Formation Vera" всех возрастов продолжают тренировке в режиме онлайн, присоединиться к ним могут все желающие, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Директор ДЮСШ "Центр спортивного танца" Алексей Литвинов и тренеры команды "Formation Vera" создали программу тренировок, которая позволяет поддерживать базовые навыки танцевального спорта на высоком уровне. Из-за того, что дети находятся по домам и не тренируются в парах, движения адаптированы и содержат элементы других танцевальных стилей. В создании измененной программы тренировок для тюменских танцоров участвовал хореограф по хип-хоп направлению из команды Димы Билана Артур Разумейко.

Пять раз в неделю триста тюменских танцоров от юниоров до взрослых, тренируются не выходя из дома под руководством своих педагогов. С 30 марта к дистанционным тренировкам подключились детские группы сети развивающих центров "Formation Vera - дети". Более шестисот детей от 3 до 6 лет осваивают спортивные танцы с профессиональными тренерами в режиме конференц-связи. Спортсмены видят тренера, повторяют за ним упражнения, а тренер через видеосвязь наблюдает за каждым учеником, отслеживая правильность выполнения упражнений и движений.

Каждый может присоединиться к танцевальному спорту и начать танцевать онлайн вместе с чемпионами мира. Запись на занятия "Формэйшн Вера - дети" по телефонам: 38-89-02, 38-89-05.

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# онлайн , танцевальный спорт , тренировки

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