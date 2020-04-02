Госдума РФ: предприятия, выпускающие медицинские маски, получат грант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Предприятиям малого и среднего бизнеса, занявшимся производством медицинских масок и дезинфицирующих средств, могут оказать грантовую поддержку. С соответствующим предложением выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

По его словам, необходимо найти решение по устранению дефицита масок и дезинфицирующих средств.

"В сложившейся ситуации было бы правильно за счет грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства увеличить производство масок и дезинфицирующих средств, дефицит которых сегодня есть", - сказал Вячеслав Володин.

По его мнению, эту работу могло бы на себя взять Министерство экономического развития, ответственное за реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Председатель Государственный думы заявил, что этот вопрос в начале следующей недели планируется обсудить с премьером, в ходе совещания Госдумы и правительства, которое пройдет в дистанционном режиме.

Отметим, в ходе заседания Вячеслав Володин также поддержал решение правительства об обеспечении регионов автомобилями скорой помощи. Всего предложение закупить 1 тыс. 200 машин скорой помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Председатель Госдумы также отметил, что для поддержки регионов принят закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который позволит регионам сэкономить в 2020 году 78 млрд рублей. Эти деньги они должны были вернуть в виде выплат по бюджетным кредитам.

"Это поддержит регионы и даст им средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также даст возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу, который больше всего пострадал", - подчеркнул он.