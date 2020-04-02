Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Далее в сюжете Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области не изменилось

Режим нерабочих дней в России продлен по 30 апреля включительно. Об этом в своем обращении к россиянам 2 апреля заявил президент России Владимир Путин.

"Мы должны понимать, что угроза сохраняется. По словам эпидемиологов, пик эпидемии в мире, в том числе, и в нашей стране, еще не пройден. В связи с этим принято решение продлить нерабочую неделю до конца месяца с сохранением их заработной платы. Как и прежде будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что с учетом текущей ситуации могут быть приняты дополнительные решения. Если позволит обстановка, то объявленный период вынужденных нерабочих дней может быть скорректирован в сторону его сокращения.

Президент поручил главам регионов на местах принимать соответствующие решения с учетом текущей эпидемиологической обстановки.

"Ситуация меняется и в разных регионах она также складывается по-разному. Есть субъекты, где коронавирус создал серьезную угрозу, а есть регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности достаточно локальных решений. Эти особенности надо учитывать. Поэтому субъектам по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия", - сказал президент.

До 5 апреля главы регионов должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

Кроме того, важно, по словам президента, обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти - федеральными, региональными и муниципальными. Поэтому дополнительный контроль за работой в регионах будут вести полномочные представители президента в федеральных округах. Действия региональных властей должны быть с санитарно-эпидемиологическими службами.

"Важно сохранить рабочие места граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов и бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения ключевых задач, в том числе, в сфере здравоохранения", - добавил Путин.

Любовь Голышева