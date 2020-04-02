Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области не изменилось

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки не изменилась, количество заболевших остается прежним. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"За весь период распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе в общей сложности заболели шесть человек. Двое из них уже выздоровели. Четыре пациента находятся в областной инфекционной больнице. Один из них - в стабильно тяжелом состоянии, у остальных нормальная температура и удовлетворительное состояние. Проводятся все необходимые лечебные процедуры", - рассказала заместитель губернатора.

На 14-дневном карантине в Тюменской области находятся 4 тыс. 529 человек, сообщила Ольга Кузнечевских. Это люди, вернувшиеся в регион из зарубежных поездок. Из обсерватора в реабилитационном центре "Градостроитель" выписаны все находившиеся там люди. Там проводится санитарная обработка, после которой обсерватор, при необходимости, сможет принять новых пациентов.

"В целом ситуация в регионе стабильная", - подчеркнула замгубернатора.

К сожалению, некоторые тюменцы, находясь на карантине, нарушают предписания Роспотребнадзора. По подобным фактам уже составлено 10 административных протоколов. Кроме того, пять нарушителей карантинного режима задержаны постами ГИБДД.

"По статистике один носитель инфекции заражает десять человек.Мы обращаемся к жителям региона - обратите внимание на свою безопасность. Находитесь дома. Нужно просто переждать. Мы не можем позволить, чтобы в Тюменской области сформировался очаг опасного заболевания", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Со своими проблемами, связанными с самоизоляцией, тюменцы могут обратиться по телефону единой горячей линии 8-800-234-35-22.

Евгений Бабенко