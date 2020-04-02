Более трех тысяч тюменцев обратились в Консультационный центр в связи с режимом повышенной готовности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 3 тыс. звонков поступило на телефон горячей линии Штаба социальной поддержки в Тюмени, сообщает областной департамент социального развития.

Специалисты выполнили около 200 заявок на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, более 100 заявок на доставку лекарственных препаратов. 70 тюменцам оказана психологическая поддержка.

Отметим, что на горячей линии также работают сотрудники Областного геронтологического центра, регионального центра "Семья", областного центра реабилитации инвалидов и центра мер социальной поддержки.

Телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-41