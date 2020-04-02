Ольга Кузнечевских: решение о проведении анализа на коронавирус может принять только врач

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Все жители региона, независимо от возраста, почувствовавшие симптомы ОРВИ, должны обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Решение о необходимости проведении анализа на коронавирус в любом случае будут принимать врачи", - подчеркнула заместитель губернатора.

Ольга Кузнечевских отметила, что вся инфраструктура для оказания помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, действует не только в Тюмени, но и в каждом муниципалитете региона.

"Главы муниципальных образований руководят местными оперативными штабами по профилактике распространения коронавируса. Система социального обслуживания оказывает пожилым людям необходимую помощь", - отметила Ольга Кузнечевских. Кроме того, в каждом муниципалитете действуют телефонные горячие линии.

Отвечая на вопрос о блокировке льготных транспортных карт, принадлежащих людям, работающим в медицинских учреждениях и на предприятиях жизнеобеспечения, заместитель губернатора сообщила, что руководители таких организаций обязаны составить и направить в соответствующие службы списки своих работников, у которых были заблокированы льготные транспортные карты. По этим спискам карты будут разблокированы.

Еще один вопрос был посвящен срокам возобновления занятий в средних школах региона. До 6 апреля в учебных заведениях каникулы, затем продолжится карантин, учебный процесс будет идти в дистанционном режиме, ответила замгубернатора.

Евгений Бабенко