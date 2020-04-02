Ольга Кузнечевских: решение о проведении анализа на коронавирус может принять только врач
Все жители региона, независимо от возраста, почувствовавшие симптомы ОРВИ, должны обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
"Решение о необходимости проведении анализа на коронавирус в любом случае будут принимать врачи", - подчеркнула заместитель губернатора.
Ольга Кузнечевских отметила, что вся инфраструктура для оказания помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, действует не только в Тюмени, но и в каждом муниципалитете региона.
"Главы муниципальных образований руководят местными оперативными штабами по профилактике распространения коронавируса. Система социального обслуживания оказывает пожилым людям необходимую помощь", - отметила Ольга Кузнечевских. Кроме того, в каждом муниципалитете действуют телефонные горячие линии.
Отвечая на вопрос о блокировке льготных транспортных карт, принадлежащих людям, работающим в медицинских учреждениях и на предприятиях жизнеобеспечения, заместитель губернатора сообщила, что руководители таких организаций обязаны составить и направить в соответствующие службы списки своих работников, у которых были заблокированы льготные транспортные карты. По этим спискам карты будут разблокированы.
Еще один вопрос был посвящен срокам возобновления занятий в средних школах региона. До 6 апреля в учебных заведениях каникулы, затем продолжится карантин, учебный процесс будет идти в дистанционном режиме, ответила замгубернатора.
Евгений Бабенко