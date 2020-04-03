Прием заявок на стипендии президента и правительства продлится до 15 апреля

| Фото: ТюмГу | Фото: ТюмГу

Прием заявок на выдвижение кандидатов на получение стипендий президента и правительства России продлится с 1 по 15 апреля. На стипендии в 2020/21 учебном году могут претендовать обучающиеся по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

С критериями отбора можно ознакомиться здесь.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 15 апреля отправить заявку и портфолио на адрес электронной почты начальника отдела социального и стипендиального обеспечения студентов управления по сопровождению студентов "Единый деканат" Ю. Ю. Васильевой.

Аспиранты ТюмГУ могут ознакомиться с информацией о конкурсе в разделе Аспирантам - объявление. В 2020 году Минобрнауки России поддержало кандидатуры 32 студентов и аспирантов ТюмГУ. Победителей стало почти в два раза больше в сравнении с 2018 годом.