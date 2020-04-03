  • 3 апреля 20203.04.2020пятница
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двенадцать случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО

Общество, 11:19 03 апреля 2020

www.mos.ru

Далее в сюжете В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты

12 случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО на утро 3 апреля по данным оперативного штаба округа.

Все больные госпитализированы в Надымскую районную больницу. Всего в больницах округа с подозрением на коронавирус находятся 27 человек. На домашнем карантине в связи с возвращением из зарубежных стран либо из-за контакта с потенциальными зараженными находятся 1 тыс. 378 человек. За сутки их количество выросло на 143 ямальца. С карантинного учета сняты 1 тыс. 525 человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , ЯНАО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 03.04.2020Единая горячая линия по вопросам коронавируса работает в регионе
12:02 03.04.2020Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19
11:34 03.04.2020В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты
11:19 03.04.2020Двенадцать случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО