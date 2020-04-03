Двенадцать случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО

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12 случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО на утро 3 апреля по данным оперативного штаба округа.

Все больные госпитализированы в Надымскую районную больницу. Всего в больницах округа с подозрением на коронавирус находятся 27 человек. На домашнем карантине в связи с возвращением из зарубежных стран либо из-за контакта с потенциальными зараженными находятся 1 тыс. 378 человек. За сутки их количество выросло на 143 ямальца. С карантинного учета сняты 1 тыс. 525 человек.