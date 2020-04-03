  • 3 апреля 20203.04.2020пятница
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты

Общество, 11:34 03 апреля 2020

личный аккаунт Максима афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима афанасьева в Instagram

Далее в сюжете Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19

Вечерние и утренние автобусные рейсы будут работать в привычном режиме для тех, кто вынужден трудиться в это время. Маршруты с 9 до 17 часов убираем полностью с 3 апреля. Такое решение принято на оперативном штабе Тобольска.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Люди ездят без особой надобности и это факт. Я много получал сообщений о том, что пенсионеры после блокировки карт ездят за деньги, несправедливо подвергать свою и чужую жизнь опасности. Режим самоизоляции теперь введен для всех", - сказал он.

Напомним, указом президента РФ установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля включительно с сохранением за работниками заработной платы. Сделано это в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации.

"Настраиваемся на длительный период ограничений, - заметил Максим Афанасьев. - Со всей ответственностью подходим к режиму самоизоляции и ни в коем случае не нарушаем существующие запреты. Только осознанность и ответственность поможет нам как можно быстрее и с наименьшими потерями преодолеть это сложное время".

Глава Тобольска отметил, что разрешено посещать близлежащие к дому аптеки и продуктовые магазины, гулять с собакой. Телефоны для оказания волонтерской помощи пожилым людям по приобретению лекарств и продуктов в Тобольске: 24-12-00 и 24-66-20.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , Максим Афанасьев , маршруты , самоизоляция , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:02 03.04.2020Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19
11:34 03.04.2020В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты
11:19 03.04.2020Двенадцать случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО
11:05 03.04.2020В выходные в Тюмени будет тепло и дождливо