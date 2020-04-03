В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты

| Фото: личный аккаунт Максима афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима афанасьева в Instagram

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Вечерние и утренние автобусные рейсы будут работать в привычном режиме для тех, кто вынужден трудиться в это время. Маршруты с 9 до 17 часов убираем полностью с 3 апреля. Такое решение принято на оперативном штабе Тобольска.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Люди ездят без особой надобности и это факт. Я много получал сообщений о том, что пенсионеры после блокировки карт ездят за деньги, несправедливо подвергать свою и чужую жизнь опасности. Режим самоизоляции теперь введен для всех", - сказал он.

Напомним, указом президента РФ установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля включительно с сохранением за работниками заработной платы. Сделано это в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации.

"Настраиваемся на длительный период ограничений, - заметил Максим Афанасьев. - Со всей ответственностью подходим к режиму самоизоляции и ни в коем случае не нарушаем существующие запреты. Только осознанность и ответственность поможет нам как можно быстрее и с наименьшими потерями преодолеть это сложное время".

Глава Тобольска отметил, что разрешено посещать близлежащие к дому аптеки и продуктовые магазины, гулять с собакой. Телефоны для оказания волонтерской помощи пожилым людям по приобретению лекарств и продуктов в Тобольске: 24-12-00 и 24-66-20.

Анжела Лебедева