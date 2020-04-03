Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19

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Лаборатории частной формы собственности смогут включиться в работу по повышению доступности тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для граждан, сообщает Роспотребнадзор.

Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований.

При это исследования смогут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с третьей и четвертой группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами второй группы патогенности.

Исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.