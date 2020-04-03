  • 3 апреля 20203.04.2020пятница
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19

Общество, 12:02 03 апреля 2020

www.mos.ru

Далее в сюжете Единая горячая линия по вопросам коронавируса работает в регионе

Лаборатории частной формы собственности смогут включиться в работу по повышению доступности тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для граждан, сообщает Роспотребнадзор.

Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований.

При это исследования смогут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с третьей и четвертой группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами второй группы патогенности.

Исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследования , коронавирус , лаборатории , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 03.04.2020Единая горячая линия по вопросам коронавируса работает в регионе
12:02 03.04.2020Частные лаборатории смогут проводить тестирование на COVID-19
11:34 03.04.2020В Тобольске отменяют дневные автобусные маршруты
11:19 03.04.2020Двенадцать случаев официально подтвержденного коронавируса зарегистрировано в ЯНАО