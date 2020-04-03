Студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Все социальные гарантии студентов и преподавателей сохраняются, несмотря на переход вузов на дистанционное обучение. Так, организации, находящиеся в ведении Минобрнауки России, 1 апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме, сообщает Минобрнауки.

"Мы ставим себе задачу, чтобы все социальные права студентов и сотрудников университетов, в первую очередь преподавателей, были защищены в полном объеме. Переход на дистанционное обучение не является причиной для изменения оплаты труда", - отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

На второй квартал 2020 года 248 вузов получили 12 887,0 млн. рублей, 511 научных организаций - 178,1 млн. рублей. В том числе были профинансированы стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. В соответствии с Законом об образовании, студентам и аспирантам российских вузов предоставляются меры социальной поддержки и стимулирование, в том числе право на получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат.