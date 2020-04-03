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ХК "Рубин" расстался с рядом игроков из-за лимита

Спорт, 19:27 03 апреля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжает формировать состав на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В процессе селекционной работы руководству и тренерскому штабу сибирского клуба приходится исходить из действующего в ВХЛ ограничения на игроков старше 28 лет. Среди тех хоккеистов, которые защищали цвета "Рубина" в прошедшем сезоне, в следующем чемпионате под действие лимита попали бы девять человек.

За "Рубин" продолжат выступать защитники Дмитрий Лютов, контракт с которым был подписан ранее, а также Константин Фаст и Георгий Бердюков. Продолжится сотрудничество с нападающими Денисом Ячменевым и Денисом Давыдовым. Соответственно, с защитниками Александром Родионовым и Станиславом Калашниковым, а также форвардами Андреем Рычаговым и Михаилом Железновым трудовые отношения прекращены.

Как рассказал генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко, существующий лимит заставляет делать тяжелый выбор.

"Мы были бы рады оставить всех этих игроков в команде. У каждого из ребят есть сильные стороны, они добросовестно относились к выполнению своих обязанностей, что подтверждают результаты команды. Решение принималось коллегиально руководством клуба и тренерским штабом. Постарались учесть все факторы, но пришлось резать по живому. Хоккеисты знают, что "Рубин" выполняет свои обязательства, мы честны перед людьми, которые часть своей спортивной жизни отдают нашему клубу", - отметил Николай Бабенко.

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# ХК Рубин , хоккей

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