Челлендж #СТУДЕНТДОМА стартовал в России

| Фото: Инносоциум | Фото: Инносоциум

Челлендж #СТУДЕНТДОМА "Инносоциум" запускает Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум", сообщает пресс-служба конкурса.

Участником может стать каждый, единственное условие – нужно быть дома. Для того чтобы присоединиться к акции, необходимо следовать простым правилам: снять фото или видео, чем заняты дома; опубликовать в социальных сетях, указав хештег #СтудентДома; делиться и отмечать друзей.

Как отметила отметила директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, челлендж создан, чтобы показать, что проводить время дома можно с пользой и со смыслом. "Сейчас критически важно соблюдать режим самоизоляции, но, несмотря на это, можно оставаться социально активными и поддерживать друг друга. Мы приглашаем студентов присоединяться – это отличная возможность поделиться идеями и вдохновением со всей страной, а также рассказать о подготовке к конкурсу социальных проектов „Инносоциум“" - рассказала она.

Более подробно на официальном сайте конкурса.