Тюменским школьникам предлагают стать сказочными иллюстраторами

| Фото: "Российское движение школьников | РДШ" ВКонтакте | Фото: "Российское движение школьников | РДШ" ВКонтакте

Тюменские школьники могут стать участниками Всероссийского проекта "Сказки на ночь". Интерактивный проект, который пройдет с 5 по 30 апреля, запустило Российское движение школьников.

В течение месяца знаменитые общественные деятели, поэты и прозаики, литераторы, представители мира искусства прочитают сказки народов России для всех, кто сейчас находится дома. Послушать их можно на сайте.

Школьники могут стать участниками проекта, приняв участие в конкурсах "Сказочный иллюстратор" и "Оживи сказку".

Ребятам в возрасте от 8 до 12 лет предлагают стать "Сказочными иллюстраторами". Для этого нужно нарисовать иллюстрацию, создать коллаж, объемную инсталляцию или изобразить 3D-сцену по сюжету сказок. Количество работ не ограничено, публиковать их нужно в социальных сетях "ВКонтакте" или Инстаграмм под хэштегами #РДШ, #Сказкинаночь, #Рисуюсказку. Список сказок народов России опубликован на официальном сайте РДШ, на сайте "Литературной газеты" и на странице РДШ ВКонтакте.

В номинации "Оживи сказку" приглашают поучаствовать ребят старше 13 лет. Для этого необходимо записать видео- или аудиоотрывок одного из предложенных произведений. Важно не только прочитать отрывок, но и дополнить его подходящим звуковым рядом - хрустом снега под ногами, шелестом листвы и другими. Работы необходимо опубликовать в соцсетях "ВКонтакте" или Инстаграмм с хэштегами #РДШ, #Сказкинаночь, #Оживисказку.

Авторов самых оригинальных работ отметят призами от Российского движения школьников, а рисунки опубликуют в "Литературной газете".

Подробная информация и положение о конкурсе представлены на сайте РДШ, "Литературной газеты" и на странице РДШ ВКонтакте.

Любовь Голышева