Ишимские урологи удалили крупный камень без разрезов

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим | Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим

Камень диаметром 15 мм удалили из мочеточника врачи-урологи областной больницы № 4 в Ишиме во время проведения лапароскопической операции, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациентка поступила в экстренном порядке с приступом почечной колики. Хирургическое лечение ей было проведено по малоинвазивной методике с использованием видеоэндоскопического инструментария. Операция прошла успешно, женщина чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет находиться под медицинским наблюдением.

По словам оперирующего врача-уролога Павла Сескутова, после выхода из почки камни могут блокировать отток мочи за счет сужения просвета мочеточника. Это приводит к развитию болевого синдрома и присоединению воспаления в почке.

"Меньшие по диаметру конкременты – до пяти миллиметров – часто отходят самостоятельно на фоне назначенного лечения. Но если диаметр превышает шесть миллиметров, то вероятность самоотхождения снижается, а риск развития осложнений увеличивается. В таких случаях необходимо активное удаление камня с или без дополнительного его разрушения в мочевых путях", - добавил врач.

Современные урологические методы лечения позволяют избавиться от камней в почках малоинвазивным способом, без разрезов и нарушения целостности ткани либо с минимальным хирургическим доступом. Такие операции дают хороший косметический эффект и предотвращают в дальнейшем развитие у пациентов послеоперационных грыж и спаечных процессов в брюшной полости.