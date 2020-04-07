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Викуловские пенсионеры получили апрельские выплаты досрочно

Общество, 13:33 07 апреля 2020

vikulovo.admtyumen.ru

Пенсии, социальные пособия и другие ежемесячные и ежегодные выплаты, запланированные на апрель 2020 года, викуловские пенсионеры получили в конце марта.

Как рассказала руководитель клиентской службы Пенсионного фонда России на правах отдела в Викуловском районе Наталья Мехович, это связано с недопущением распространения коронавируса в регионе.

Пенсионерам, которые получают выплаты через банк, средства перечислены в конце марта. Тем, кто получает деньги через отделения почтовой связи, обеспечат доставку на дом с 3 апреля в соответствии с графиком выплат. Посещать отделения почтовой связи не нужно.

Среди таких пособий - единовременные денежные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, всего в Тюменской области получателями таких выплат стали более 8 тыс. жителей, в их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, ветераны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла. Общая сумма выплат к 75-летию Победы составила более 460 млн рублей.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , пенсии , социальные выплаты

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