Как организовать рабочее место школьника дома, напомнили специалисты

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Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении дома, рассказали специалисты областного управления Роспотребнадзора.

По словам экспертов, малоподвижное положение за столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной.

Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для оптимального естественного освещения. Монитор компьютера должен находиться прямо перед глазами, расстояние от экрана до глаз – 60-70 см. Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Кроме того, необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу. Мебель должна соответствовать росту ребенка.

Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз. Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток опубликован на сайте Роспотребнадзора. Он включает в себя упражнения для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса, рук, корпуса тела, гимнастику для глаз.