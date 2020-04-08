  • 8 апреля 20208.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Образовательный проект для сельских предпринимателей запустили в Тюменской области

Экономика, 14:30 08 апреля 2020

mcx.ru

Далее в сюжете Как организовать рабочее место школьника дома, напомнили специалисты

Сельских предпринимателей Тюменской области проконсультируют по актуальным вопросам ведения бизнеса в условиях ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев.

"Совместно с общественной организацией "ОПОРА РОССИИ" мы запустили образовательный проект "Открой свое дело" для сельских предпринимателей. В рамках проекта мы рассмотрим самые актуальные вопросы - господдержка, кооперация бизнеса, сотрудничество с крупными предприятиями", - рассказал генеральный директор областного инвестиционного агентства.

Кроме того, на вебинарах начинающих сельских бизнесменов научат работать в федеральной автоматизированной системе оформления ветеринарных сопроводительных документов "Меркурий", взаимодействовать с Россельхознадзором и ветеринарной службой.

"Уверен, что многие сельские предприниматели в рамках проекта смогут получить важные и полезные знания", - отметил Андрей Шальнев.

Напомним, по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора 2020 год объявлен в регионе Годом сельского предпринимателя.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Шальнев , АПК , Год сельского предпринимательства , господдержка , образование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 08.04.2020МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
14:30 08.04.2020Образовательный проект для сельских предпринимателей запустили в Тюменской области
12:55 08.04.2020Пшеница, овес, ячмень и горох – лидеры предстоящей посевной в Ишимском районе
12:02 08.04.2020Тюменские предприниматели получают информационную поддержку в кризисный период