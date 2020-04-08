Образовательный проект для сельских предпринимателей запустили в Тюменской области

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Сельских предпринимателей Тюменской области проконсультируют по актуальным вопросам ведения бизнеса в условиях ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев.

"Совместно с общественной организацией "ОПОРА РОССИИ" мы запустили образовательный проект "Открой свое дело" для сельских предпринимателей. В рамках проекта мы рассмотрим самые актуальные вопросы - господдержка, кооперация бизнеса, сотрудничество с крупными предприятиями", - рассказал генеральный директор областного инвестиционного агентства.

Кроме того, на вебинарах начинающих сельских бизнесменов научат работать в федеральной автоматизированной системе оформления ветеринарных сопроводительных документов "Меркурий", взаимодействовать с Россельхознадзором и ветеринарной службой.

"Уверен, что многие сельские предприниматели в рамках проекта смогут получить важные и полезные знания", - отметил Андрей Шальнев.

Напомним, по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора 2020 год объявлен в регионе Годом сельского предпринимателя.

Евгений Бабенко