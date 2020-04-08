Телемедицинский проект для борьбы с коронавирусом запустили в России

| Фото: государственная корпорация развития ВЭБ.РФ | Фото: государственная корпорация развития ВЭБ.РФ

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Федеральный проект по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью начали реализовывать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом".

Проект создан на базе медицинских, технологических и производственных возможностей компании "Доктор рядом" при организационной и финансовой поддержке ВЭБ.РФ для повышения доступности медицинской помощи в период пандемии коронавируса.

В рамках проекта россияне в любое время суток могут получить бесплатные удаленные медицинские консультации квалифицированных врачей различных специализаций. Специалисты расскажут о методах профилактики, соберут анамнез и подскажут, как действовать в конкретной ситуации. Консультации можно получить через мобильное приложение, компьютер или по телефону.

Однако проект ориентирован не только на коронавирус. Россияне получили возможность обращаться за дистанционными консультациями к врачам различных специальностей по любым вопросам. Проект "Доктор рядом" подключен к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА/Госуслуги).