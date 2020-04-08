  • 8 апреля 20208.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Телемедицинский проект для борьбы с коронавирусом запустили в России

Общество, 13:55 08 апреля 2020

государственная корпорация развития ВЭБ.РФ | Фото: государственная корпорация развития ВЭБ.РФ

Далее в сюжете Образовательный проект для сельских предпринимателей запустили в Тюменской области

Федеральный проект по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью начали реализовывать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом".

Проект создан на базе медицинских, технологических и производственных возможностей компании "Доктор рядом" при организационной и финансовой поддержке ВЭБ.РФ для повышения доступности медицинской помощи в период пандемии коронавируса.

В рамках проекта россияне в любое время суток могут получить бесплатные удаленные медицинские консультации квалифицированных врачей различных специализаций. Специалисты расскажут о методах профилактики, соберут анамнез и подскажут, как действовать в конкретной ситуации. Консультации можно получить через мобильное приложение, компьютер или по телефону.

Однако проект ориентирован не только на коронавирус. Россияне получили возможность обращаться за дистанционными консультациями к врачам различных специальностей по любым вопросам. Проект "Доктор рядом" подключен к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА/Госуслуги).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , телемедицина

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 08.04.2020Тюменские поисковики передали смертный медальон красноармейца Михаила Комарова его сыну
15:20 08.04.2020Около ста тридцати повреждений зафиксировали в Тюмени из-за снегопада
15:16 08.04.2020Из-за непогоды в Тюмени скорректируют графики вывоза мусора
14:57 08.04.2020Как организовать рабочее место школьника дома, напомнили специалисты