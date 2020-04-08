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Тюменцы могут напечатать респираторы на 3D-принтерах

Общество, 16:12 08 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Резидент "ФабЛаба" ТюмГУ Василий Петров усовершенствовал 3D-модель респиратора, находящуюся в открытом доступе. Производство респираторов начала проектная лаборатория центра робототехники в Тюменском технопарке, сообщает областной департамент образовании и науки.

Респиратор делается из безопасного для человека PLA-пластика с помощью 3D-печати. В качестве фильтрующего элемента в нем используются обычные ватные диски, которые легко меняются и могут быть пропитаны дезинфицирующим средством.

Любой, у кого есть 3D-принтер, может напечатать себе такой респиратор. Разработчики выложили несколько типов взрослых и детских масок в свободный доступ.

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# 3D-печать , ФабЛаб

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