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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области трое из больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Политика, 16:41 08 апреля 2020

www.mos.ru

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Новых пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекциия", по данным на 8 апреля, нет, сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Ситуация по распространению коронавирусной инфекции на территории Тюменской области за последние сутки не изменилась, она находится под контролем", - отметила заместитель губернатора.

За весь период распространения инфекции в регионе по-прежнему насчитывается в общей сложности 18 человек, заболевших коронавирусом, четверо из них выздоровели. Остальные находятся в изоляции в Тюменской областной клинической инфекционной больнице.

Три пациента находятся в тяжелом состоянии и остаются на искусственной вентиляции легких. У остальных заболевших состояние удовлетворительное.

"В общей сложности в областной клинической инфекционной больнице находятся 21 человек, в обсерваторе в реабилитационном центре "Градостроитель" - три человека", - сообщила Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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