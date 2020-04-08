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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских опровергла сообщение о прибытии в Тюмень рейса из Италии

Политика, 17:07 08 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

Самолет из Италии с эвакуированными из-за пандемии коронавируса российскими гражданами в Тюмень не прилетал. Об этом заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, отвечая на вопросы журналистов.

"В местных СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что в Тюмень прилетает самолет из Италии. Однако никакой борт к нам не прилетал. Это первое. Второе – решение о том, что воздушное судно примет тюменский аэропорт, принимают Росавиация и правительство Российской Федерации. Именно они утверждают графики прилетов бортов с людьми, которые регистрируются непосредственно на сайте, чтобы улететь в Россию. На сегодня информации об их прилете у нас нет", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Количество людей, прибывших в регион из-за границы и находящихся на карантине, уменьшилось, их сегодня чуть более 2 тыс. человек, сообщила замгубернатора.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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