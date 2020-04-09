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Конкурс юных изобретателей "ТехЛидер" стартует в Тюмени

Общество, 11:30 09 апреля 2020

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Всероссийский конкурс научных и творческих работ "ТехЛидер" пройдет в онлайн-формате с 25 по 30 апреля на базе института промышленных технологий и инжиниринга, сообщает пресс-служба ТИУ.

На 14-й конкурс, посвященный памяти первого ректора Тюменского индустриального университета А. Н. Косухина, приглашают к участию школьников 7-11 классов и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Молодым изобретателям работы предлагают представить по четырем направлениям: физика, электроэнергетика и приборостроение; химия, химические технологии и биотехнологии; инженерные науки и инновации; техническое творчество и изобретательство (технические модели, изобретательские и конструкторские проекты).

Из-задействующих ограничений по проведению массовых мероприятий конкурс организовали в формате видеопрезентаций работ продолжительностью не более семи минут.

Заявку для участия в конкурсе необходимо до 24 апреля в электронной форме и направить материалы доклада, оформленные в соответствии с требованиями, на адрес электронной почты: kuleminaaa@tyuiu.ru. Контактный телефон: 828-30-39, 8-922-475-56-62, Кулемина Алёна Александровна.

Победители номинаций получат дополнительно 10 баллов при поступлении в ТИУ, обладатели второго-третьего мест – восемь баллов. Авторы наиболее оригинальных работ, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами участников и поощрительными призами.

Требования к оформлению докладов, презентаций, проектных изысканий и технических моделей размещены в Информационном письме.

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# конкурс , одаренные школьники , студенты , ТИУ

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