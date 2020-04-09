Тесты на коронавирус проводят восемь тюменских организаций

| Фото: Министерство здравоохранения РФ | Фото: Министерство здравоохранения РФ

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22 тыс. 554 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Тюменской области по состоянию на 9 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обследование проведено людям, вернувшимся из-за границы, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Началось еженедельное тестирование медицинских работников, имеющих риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах. Тем медикам, у которых появляются симптомы, не исключающие COVID-19, тест проводится немедленно.

Исследования идут в лабораториях на базе восьми организаций: центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, в медицинских организациях департамента здравоохранения Тюменской области (областной больнице № 1, областной инфекционной больнице, областном кожно-венерологическом диспансере, Тобольской областной больнице № 3, Ишимской областной больнице № 4 и в лаборатории негосударственного медицинского учреждения "Доктор Арбитайло").

Положительные результаты лабораторных исследований до 3 апреля подтверждались в научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора, в настоящее время – в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.