Мазуркевич: работодатель не имеет права отправлять сотрудников в отпуск за свой счет

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Работодатель не имеет права принуждать работника уйти в отпуск за свой счет на период режима нерабочих дней, введенного в России для предотвращения коронавирусной инфекции, рассказала директор областного департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич, отвечая на вопросы жителей региона.

"В связи с продлением режима нерабочих дней до 30 апреля часто задают такой вопрос: если работник уже находился в отпуске без содержания до 5 апреля, имеет ли работодатель право попросить его продлить? Работодатель не имеет права принуждать работника к продлению отпуска, это нарушение трудовых прав", - сказала директор департамента.

В подобных случаях следует обращаться в Государственную инспекцию по труду. Если же работник уже подписал документы об отпуске за свой счет, оспорить их законность можно только в суде. При этом нужно будет доказать, что документы были подписаны под давлением работодателя, а это достаточно сложно.

Евгений Бабенко