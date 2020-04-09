"Запсибкомбанк" внедрил новые меры для поддержки бизнеса

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

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Программу по реструктуризации кредитов заемщиков включает в перечень мер поддержки бизнеса "Запсибкомбанк", сообщает финансовоео учреждение.

Для рассмотрения заявки по изменению условий кредита любой представитель бизнеса может обратиться в банк с документами, которые могут подтвердить снижение доходов. Не имеет значения в какой отрасли работают предприниматель или организация.

"Запсибкомбанк" участвует и в государственной программе по предоставлению кредитов бизнесу под 0 %. Данная мера вводится для выплаты заработной платы сотрудникам организаций. Льготная ставка по кредиту для бизнеса будет действовать шесть месяцев, при этом срок кредитования составит до одного года. Главным условием кредитования по данной программе является сохранение численности и штата работников предприятия.

Организации, относящиеся к сегменту микро и малый бизнес, могут рассчитывать на участие в программе, в случае если работают в одной из отраслей: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

"Запсибкомбанк оперативно внедряет комплекс мер для поддержки своих корпоративных клиентов в сложившейся ситуации. Мы максимально упростили программу по реструктуризации кредитов для того чтобы любой бизнес мог воспользоваться ею. Сохранить штат сотрудников и объемы своего бизнеса возможно с помощью кредита на зарплату под 0 %. Заявки на участие в программах поддержки бизнеса Запсибкомбанк готов рассмотреть в максимально короткие сроки", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса "Запсибкомбанка" Оксана Седых.

Заявку на реструктуризацию действующего кредита и на кредит под ноль процентов можно оставить дистанционно как через систему Запсиб iNet, так и на сайте банка.