Более девятисот заявок поступило в штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам

| Фото: группа "Добровольческое движение Тюменской области" ВК | Фото: группа "Добровольческое движение Тюменской области" ВК

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930 заявок от жителей Тюмени поступило в Штаб помощи пожилым и маломобильным жителям региона. Из них 880 обращений отработаны. В муниципальных образованиях региона с начала апреля отработали 127 обращений, сообщает добровольческое движение Тюменской области.

Ежедневно в штабе в Тюмени работают около 60 волонтеров, в резерве находятся 213 добровольцев, готовых выйти на помощь. Всего же в Тюменской области в работе Штаба задействованы 985 волонтеров.

Напомним, что штаб помощи гражданам в Тюменской области начал свою работу 19 марта. В Тюмени он базируется по адресу ул. Геологоразведчиков, 6а.

Оставить свою просьбу о помощи можно позвонив на федеральный номер 8- 800–200–34-11, который работает круглосуточно, или воспользоваться приложением "ОНФ.Помощь".