В Тюменской области увеличится число лабораторий по исследованию на COVID-19

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Более 22,5 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию провели в Тюменской области по данным на 9 апреля, рассказала на онлайн-брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Мы продолжаем наращивать количество медицинских организаций, которые работают на этом направлении, а также увеличиваем количество приборов, позволяющих проводить исследования на коронавирус. Теперь мы способны проводить более 1 тысячи исследований в сутки, причем не только в областном центре, но и в Тобольске и Ишиме", - сообщила она.

По словам Галины Шарухо, сегодня лабораторные исследования на коронавирус проводит и Тюменский центр гигиены и эпидемиологии. Он же подтверждает результаты анализов, которые проводят другие государственные и частные медицинские организации.

"Две тюменские негосударственные лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, зарегистрированы в федеральном центре гигиены и эпидемиологии. Лаборатория медицинского центра "Доктор Арбитайло" уже проводит анализы. В лаборатории клинического госпиталя "Мать и дитя" ждут поступления тестов и расходных материалов. При этом негосударственные лаборатории не вправе проводить исследования анализов людей, у которых есть клинические проявления заболевания", - рассказала она.

Органы Роспотребнадзора внимательно следят за соблюдением правил эпидемиологической безопасности во всех лабораториях, которые проводят исследования на коронавирус.

Окончательное подтверждение диагноза выдает Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии. В новосибирский исследовательский центр "Вектор" анализы тюменцев больше не направляют.

"Теперь мы получаем окончательный результат значительно быстрее. Однако противоэпидемические мероприятия специалисты начинают уже после предварительного результата исследований", - подчеркнула Галина Шарухо.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко