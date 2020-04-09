На Ямале усилены меры по профилактике распространения коронавируса

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41 случай новой коронавирусной инфекции подтвержден в Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 9 апреля. Предварительные данные эпидрасследований говорят, что многие из заболевших не выезжали за пределы России в течение последнего месяца. Инфекция приходит на Ямал из других регионов страны. В связи с этим в регионе усиливаются меры профилактики, сообщает правительство ЯНАО.

С 9 апреля работодателям региона рекомендовано переводить на 14-дневный дистанционный режим работы сотрудников, прибывающих из других регионов. Или, в качестве альтернативы, предоставлять им ежегодный очередной оплачиваемый отпуск на срок не менее двух недель.

До 30 апреля включительно жителям Ямала от 65 лет и старше нельзя покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Ранее для этой возрастной категории ямальцев действовали исключения по ряду организаций-работодателей, теперь самоизоляцию обязаны соблюдать все. Работодателям по возможности необходимо перевести на дистанционный режим своих сотрудников и в возрасте от 60 до 64 лет.

"Прошу работодателей Ямала со всей серьезностью отнестись к здоровью сотрудников старше 60 лет. В наших же силах оставить пожилых сотрудников дома и сберечь их здоровье и даже жизнь. Во многом от нас самих зависит то, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в регионе", - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Медицинскую помощь и выписку лекарств пенсионеры Ямала сейчас получают на дому. Работники службы соцзащиты и волонтеры помогают с доставкой пожилым продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выносом отходов или выгулом домашних животных.

Государственные и муниципальные услуги очно теперь будут предоставляться во всех государственных и муниципальных учреждениях только по предварительной записи. При этом все услуги, которые возможно предоставить без личного посещения, переведены в электронный вид. Отделения МФЦ будут работать по предварительной записи. Записаться и получить консультацию можно по телефону контакт-центра 8-800-2000-115.

Нотариусы в период ограничительных мер продолжают работать, но попасть на прием можно тоже только предварительно записавшись.

Всем, кто получает социальное обслуживание на дому, не нужно предоставлять подтверждающие документы. Срок действия их индивидуальных соцпрограмм автоматически продлевается до 30 сентября. То же самое касается оздоровительных мероприятий, услуг психологов и логопедов, специалистов по социальной работе, которые организуют учреждения социального обслуживания для детей-инвалидов, пенсионеров и инвалидов. Сейчас они переведены в дистанционный режим и будут продлены автоматически до 30 сентября 2020 года.

Еще одно изменение касается проездных билетов на общественный транспорт. Действие ранее проданных проездных документов будет продлено во всех муниципальных образованиях округа – с учетом сроков ограничительных мер режима повышенной готовности на Ямале.