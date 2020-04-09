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Цыганский барон Виноградов призвал тюменцев соблюдать режим самоизоляции

Общество, 18:15 09 апреля 2020

фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

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Соблюдать меры профилактики и реже выходить из дома призвал тюменцев председатель региональной общественной организации "Центр цыганской культуры "Штар", барон Гена Виноградов. 8 апреля в Международный день цыган жители таборов города Тюмени отпраздновали этот день в семейном кругу.

"Сегодня главный совет - сидеть дома и реже выходить на улицу. Сейчас не до песен и плясок, нельзя проводить массовые мероприятия. Если раньше мы отмечали этот день масштабно, то в этом году каждый отметил его в кругу семьи. Поздравили друг друга по телефону, попили чай и все", - рассказал он.

Сам барон рассказывает, что большинство цыган прислушивается к рекомендациям и соблюдает режим самоизоляции. Те, кто выходит в город, должны носить маски, соблюдать гигиену и реже контактировать с другими людьми. "В целом наши сограждане прислушиваются, они ведь понимают, что это для их же блага", - отметил он.

Международный день цыган, который отмечается 8 апреля, был учрежден в 1971 году. Всего в мире насчитывается от 8 до 10 млн, в России проживают 205 тыс. цыган, в Тюменской области - 1 тыс. 364 человека.

Любовь Голышева

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# коронавирус , Международный день цыган , цыгане

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