Прибывших в Тюменскую область из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

| фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Бесплатные парковки и проезд в автобусах предоставляют тюменским врачам

Самоизоляция людей, прибывших в Тюменскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и других неблагополучных по коронавирусу регионов страны, нужна для того, чтобы разорвать эпидемические цепочки, остановить процесс распространения инфекции.

Об этом рассказала на онлайн-брифинге руководитель eправления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Самоизоляция обязательна для всех людей, прибывающих в Тюменскую область из неблагополучных по коронавирусу регионов любыми видами транспорта", - отметила она.

По словам Галины Шарухо, в аэропорту Рощино специалисты санитарно-карантинного пункта выдают всем, кто прибывает из неблагополучных по коронавирусу регионов постановления главного государственного санитарного врача Тюменской области о необходимости соблюдения самоизоляции.

"Те, кто прибыл поездом или другим видом транспорта, должны позвонить на горячую линию областного департамента здравоохранения и сообщить о себе. Таким людям также вручат постановление о самоизоляции. Их возьмут под медицинское наблюдение. При наличии симптомов ОРВИ им проведут тест на коронавирус", - сказала руководитель областного управления Роспотребнадзора.

Телефоны горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452)-68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный), единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко