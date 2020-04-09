Бесплатные парковки и проезд в автобусах предоставляют тюменским врачам
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Сотрудники лечебных учреждений Тюмени могут безвозмездно использовать платные парковки, находящиеся в муниципальной собственности. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук.
"Любой сотрудник медицинского учреждения может обратиться к своему главному врачу, и уже на следующий день государственный номер транспортного средства будет внесен в общую систему. Тогда будет открыт бесплатный доступ к муниципальным парковкам", - отметил он.
Бесплатным для медработников будет и проезд в городских автобусах - льготные транспортные карты можно получить у руководителя своего медучреждения.