Тюменские предприятия перейдут на условия повышенной санбезопасности

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области еще три человека излечились от коронавируса

Предприятия региона, планирующие возобновление работы после 13 апреля в условиях ограничений, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора, сказала на онлайн-брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Нам поручено участвовать в процессе возобновления производственной деятельности предприятий и помочь им наладить работу таком образом, чтобы предотвратить случаи заражения коронавирусной инфекции", - сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора.

Для профилактики распространения коронавируса очень важно понимать, что члены семей работников возобновляющих свою деятельность предприятий строго соблюдали режим самоизоляции, подчеркнула Галина Шарухо.

"Это снизит риск заноса коронавирусной инфекции в трудовые коллективы, которые начнут работать. По поручению правительства Тюменской области мы разработали для предприятий рекомендации по соблюдению противоэпидемических требований. Если у кого-то возникнут вопросы, мы готовы на них ответить", - сказала она.

В число важнейших требований Роспотребнадзора к возобновляющим работу предприятиям входят регулярное измерение температуры у сотрудников, выдерживание социальной дистанции, создание условий для безопасного приема пищи и соблюдения правил личной гигиены.

"Но самое главное - это использование работниками средств индивидуальной защиты", - отметила Галина Шарухо.

Евгений Бабенко