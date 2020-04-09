В Тюменской области еще три человека излечились от коронавируса

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Далее в сюжете Шарухо: справиться с коронавирусом помогут самоизоляция и дезинфекция

Троих тюменцев, которые были госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", выписали из Областной инфекционной больницы 9 апреля. Они полностью здоровы. Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Они все находились в состоянии легкой и средней степени тяжести, наблюдались подъемы температуры. Чувствовали себя в течение всего процесса наблюдения достаточно хорошо", - рассказала она.

После очередных анализов, которые повторно показали отрицательный результат на коронавирус, тюменцев выписали.

"Они абсолютно безопасны для окружающих. Им рекомендованы точно такие же меры предосторожности в виде самоизоляции, как и всем жителям Тюменской области. Таким образом, у нас выписано семь человек, на сегодня на лечении с установленным диагнозом "коронавирус" находятся 12 человек, из них пятеро - в тяжелом состоянии", - пояснила Логинова.