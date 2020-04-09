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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области еще три человека излечились от коронавируса

Общество, 18:51 09 апреля 2020

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

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Троих тюменцев, которые были госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", выписали из Областной инфекционной больницы 9 апреля. Они полностью здоровы. Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Они все находились в состоянии легкой и средней степени тяжести, наблюдались подъемы температуры. Чувствовали себя в течение всего процесса наблюдения достаточно хорошо", - рассказала она.

После очередных анализов, которые повторно показали отрицательный результат на коронавирус, тюменцев выписали.

"Они абсолютно безопасны для окружающих. Им рекомендованы точно такие же меры предосторожности в виде самоизоляции, как и всем жителям Тюменской области. Таким образом, у нас выписано семь человек, на сегодня на лечении с установленным диагнозом "коронавирус" находятся 12 человек, из них пятеро - в тяжелом состоянии", - пояснила Логинова.

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# коронавирус , Наталья Логинова

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