Шарухо: справиться с коронавирусом помогут самоизоляция и дезинфекция

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Соблюдение простых санитарно-гигиенических правил поможет тюменцам пережить период распространения коронавирусной инфекции, сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Мы обязательно переживет этот сложный период, если будем соблюдать нехитрые правила. Первое - тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Второе - строго соблюдать режим самоизоляции. Именно эта мера позволяет прервать процесс распространения инфекции от одного человека к другому", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В 80% случаев заболевание протекает в легкой форме. Такой человек может выглядеть здоровым, но он является разносчиком инфекции.

"Чем меньше контактов между людьми в этот период, тем лучше. Если появились симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя идти в поликлинику. Нужно вызвать врача на дом. Доктор определит тактику лечения и решит, есть ли необходимость обследования на коронавирусную инфекцию", - отметила она.

Галина Шарухо напомнила о необходимости частой влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Евгений Бабенко