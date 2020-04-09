  • 9 апреля 20209.04.2020четверг
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Шарухо: справиться с коронавирусом помогут самоизоляция и дезинфекция

Политика, 19:23 09 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Газоконцентратор для тобольской больницы приобрела компания СИБУР

Соблюдение простых санитарно-гигиенических правил поможет тюменцам пережить период распространения коронавирусной инфекции, сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Мы обязательно переживет этот сложный период, если будем соблюдать нехитрые правила. Первое - тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Второе - строго соблюдать режим самоизоляции. Именно эта мера позволяет прервать процесс распространения инфекции от одного человека к другому", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В 80% случаев заболевание протекает в легкой форме. Такой человек может выглядеть здоровым, но он является разносчиком инфекции.

"Чем меньше контактов между людьми в этот период, тем лучше. Если появились симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя идти в поликлинику. Нужно вызвать врача на дом. Доктор определит тактику лечения и решит, есть ли необходимость обследования на коронавирусную инфекцию", - отметила она.

Галина Шарухо напомнила о необходимости частой влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , дезинфекция , коронавирус , профилактика , самоизоляция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:57 09.04.2020Тюменские депутаты приняли законы о поддержке бизнеса и семей с детьми
19:23 09.04.2020Шарухо: справиться с коронавирусом помогут самоизоляция и дезинфекция
18:49 09.04.2020Тюменские предприятия перейдут на условия повышенной санбезопасности
18:21 09.04.2020Прибывших в Тюменскую область из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию