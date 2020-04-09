Газоконцентратор для тобольской больницы приобрела компания СИБУР

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Газоконцентратор для обеспечения кислородом пациентов на ИВЛ помогла купить тобольскому здравоохранению компания СИБУР, сообщает городская администрация.

Сейчас в областной больнице №3 имеется кислородная разводка на шесть баллонов, но этого может не хватить, если будет большое число пациентов с пневмонией. Газоконцентратор сможет заменить 128 обычных 40-литровых баллонов. Оборудование уже доставлено в город из Свердловской области.

Кроме того, компанией приобретены для медработников 100 комплектов бактериологической защиты, состоящих из костюмов "Тайвек", защитной обуви и перчаток, а также респираторов и защитных очков. СИБУР закупает для больницы расходники и реагенты, необходимые для проведения у горожан тестирования на COVID-19. Оно проводится по назначению врачей. Для тестирования будет применяться наиболее точная тест-система EMG — совместный продукт российских и японских разработчиков.

"Мы благодарим компанию СИБУР за помощь. К счастью, в городе заболевших пока нет, но лучше подготовиться к возможному изменению ситуации заранее, а не работать потом в авральном режиме, понимая, что чего-то нет или не хватает", - отметила заместитель главы города по социальным вопросам Яна Зубова.

Случаев заболевания короновирусной инфекцией в Тобольске не зарегистрировано. В городе сохраняются все введенные меры профилактики, особое внимание уделяется подготовке медучреждений к возможному проникновению вируса в город.