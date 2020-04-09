Тюменские депутаты приняли законы о поддержке бизнеса и семей с детьми

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Региональные законы о поддержке бизнеса и семей с детьми приняли депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании 9 апреля. Об этом рассказал на онлайн-брифинге первый вице-спикер областного законодательного собрания Андрей Артюхов.

"Заседание Тюменской областной думы прошло в заочном режиме. Мы рассмотрели внесенные губернатором Тюменской области законопроекты о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего из-за угрозы распространения коронавируса, и о поддержке семей с детьми от 3 до 7 лет", - рассказал первый зампредседателя областной думы.

Депутаты единогласно приняли закон, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. В соотвествии с ним предприниматели и предприятия, работающие в таких сферах, как автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, организация конференций и выставок, дополнительное образование и бытовые услуги, освобождаются от уплаты налога на имущество и транспортного налога на один календарный год.

Для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка налога на доход составит 1 %. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, стоимость патента на 2020 год установлена в размере 1 рубль вне зависимости от сферы деятельности.

"Такое решение приведет к выпадающим доходам бюджета в размере более 1 миллиарда рублей, но эти меры необходимы для поддержки малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Очень важным считает первый заместитель председателя облдумы принятый депутатами закон о поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно.

"Изначально планировалось, что семьи начнут получать деньги с 1 июля, затем президент России Владимир Путин предложил перенести дату на 1 июня. Но 8 апреля глава государства в рамках этого же законопроекта вышел с новой инициативой о расширении круга получателей поддержки. Мы провели оперативное заседание комитета по социальной политике, и сегодня это закон принят", - рассказал Андрей Артюхов.

На реализацию закона потребуется более 6 млрд рублей на трехлетний период, в том числе на 2020 год - более 2 млрд рублей.

Андрей Артюхов сообщил, что фракция "Единой России" Тюменской областной думы приняла решение о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами облдумы значительного количества медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня первые врачи-инфекционисты, медсестры и фельдшеры получили награды, которые дают им право при выходе на пенсию получить льготы по оплате жилья коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте. С соответствующей законотворческой инициативой в думу обратился губернатор Тюменской области Александр Моор", - сообщил Андрей Артюхов.

Евгений Бабенко